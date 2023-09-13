«Манчестер Юнайтед» выбрал нового спонсора

Названа компания, которая станет новым титульным спонсором «Манчестер Юнайтед» с сезона-2024/2025.

Как стало известно Manchester Evening News, вместо TeamViewer партнером «красных дьяволов» станет компания Qualcomm Technologies. Логотип производимых компанией чипсетов Snapdragon с нового сезона будет украшать переднюю часть футболок команды из Манчестера.

«Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков в четырех турах Английской премьер-лиги и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч команда Эрика тен Хага проведет против «Брайтона» на «Олд Траффорд».

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