«Манчестер Юнайтед» назвал 4 трансферные цели на зиму

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует серьезно усилить состав команды в январское трансферное окно. Об этом стало известно журналистам Manchester Evening News.

Согласно сведениям источника, зимой «красные дьяволы» собираются подписать двух защитников, центрального полузащитника и форварда. В шорт-листе манкунинцев фигурируют следующие кандидаты: Жереми Фримпонг, Эдмонд Тапсоба, Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Эван Фергюсон.

«Манчестер Юнайтед» стартовал в Премьер-лиге с двух побед и двух поражений. С шестью набранными баллами подопечные Эрика тен Хага занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.

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