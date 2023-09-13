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«Манчестер Юнайтед» назвал 4 трансферные цели на зиму

13 Сентября 2023 • 09:44 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует серьезно усилить состав команды в январское трансферное окно. Об этом стало известно журналистам Manchester Evening News.

Согласно сведениям источника, зимой «красные дьяволы» собираются подписать двух защитников, центрального полузащитника и форварда. В шорт-листе манкунинцев фигурируют следующие кандидаты: Жереми Фримпонг, Эдмонд Тапсоба, Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Эван Фергюсон.

«Манчестер Юнайтед» стартовал в Премьер-лиге с двух побед и двух поражений. С шестью набранными баллами подопечные Эрика тен Хага занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» может подписать нового игрока из-за проблем с Антони и Санчо

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пьер-Эмиль Хёйбьерг Эдмонд Тапсоба Жереми Фримпонг Эван Фергюсон
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