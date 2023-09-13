Ромеро отреагировал на то, что Месси назвал его лучшим защитником мира

Защитник сборной Аргентины и лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро отреагировал на похвалу со стороны соотечественника Лионеля Месси. 36-летний форвард назвал Ромеро лучшим защитником мира.

«Для меня это было неожиданно. Никогда не забуду слова Месси. Я всегда стараюсь максимально использовать шанс, который мне дает главный тренер. Партнеры тепло принимают меня в сборной, и я отвечаю им взаимностью. Очень рад и благодарен за это», - цитирует Кристиана Mundo Deportivo.

В текущем сезоне чемпионата Англии Ромеро забил два гола в четырех матчах. Его стоимость оценивается в 60 млн евро.