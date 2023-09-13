Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ромеро отреагировал на то, что Месси назвал его лучшим защитником мира

13 Сентября 2023 • 08:56 Комментировать

Защитник сборной Аргентины и лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро отреагировал на похвалу со стороны соотечественника Лионеля Месси. 36-летний форвард назвал Ромеро лучшим защитником мира.

«Для меня это было неожиданно. Никогда не забуду слова Месси. Я всегда стараюсь максимально использовать шанс, который мне дает главный тренер. Партнеры тепло принимают меня в сборной, и я отвечаю им взаимностью. Очень рад и благодарен за это», - цитирует Кристиана Mundo Deportivo.

В текущем сезоне чемпионата Англии Ромеро забил два гола в четырех матчах. Его стоимость оценивается в 60 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лионель Месси Кристиан Ромеро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
08:56 · Англия. Премьер-лига
Ромеро отреагировал на то, что Месси назвал его лучшим защитником мира
08:09 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Мэддисон намного лучше Беллингема»
04:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать вингера сборной Бельгии в январе слухи
03:43 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес не горит желанием покидать «Манчестер Сити»
03:17 · Англия. Премьер-лига
Бывший защитник «Тоттенхэма»: «Ситуация с Льорисом кажется мне очень странной»
02:06 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт оценил игру Фодена
01:02 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт – о Магуайре: «Никогда не видел, чтобы к игрокам так относились»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Канселу хочет остаться в «Барселоне» после завершения сезона
12 Сентября
23:10 · Англия. Премьер-лига
Филлипс провёл равное количество матчей в старте за сборную Англии и «Манчестер Сити» с 2022 года
22:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол рассказал, что делает «Манчестер Сити» особенной командой
21:20 · Англия. Премьер-лига
Бывший нидерландский футболист: «Не считаю ван Дейка хорошим защитником»
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит 80 млн евро на зимний трансфер звезды Бундеслиги слухи
19:47 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» может уйти в турецкий клуб
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу – о Ромеро: «Не стану спорить с Месси» 1
15:52 · Англия. Премьер-лига
​Мойес дал понять, что Лингард может подписать контракт с «Вест Хэмом»
Все новости
Рекомендуем