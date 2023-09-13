Сунесс: «Мэддисон намного лучше Беллингема»

Бывший футболист, а ныне тренер Грэм Сунесс провел сравнение между английскими полузащитниками Джеймсом Мэддисоном и Джудом Беллингемом.

«Я большой поклонник таланта Мэддисона. Думаю, он и Беллингем должны вместе играть в стартовом составе сборной Англии. Это команда, которая обязана выигрывать трофеи.

Если сравнить Джеймса и Джуда в плане статистики, то Мэддисон превосходит Беллингема во всех атакующих показателях. Он намного лучше в создании моментов и забивании голов», - передает слова тренера Goal.com.

Мэддисон в настоящий момент выступает за лондонский «Тоттенхэм», а Беллингем является игроком «Реала».