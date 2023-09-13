Хулиан Альварес не горит желанием покидать «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес удовлетворён текущим положением дел.

По ходу прошлого сезона в прессе появлялись слухи о готовности аргентинца покинуть ряды «горожан» в связи с нехваткой игровой практики. В числе претендентов на Альвареса фигурирует мадридский «Реал», однако, как информирует City Xtra, в настоящий момент 23-летний игрок совсем не настроен менять клуб. Отмечается, что чемпион мира, завоевавший место в основе команды Хосепа Гвардиолы на старте нынешней кампании, счастлив в Манчестере. Переманить его будет очень непросто.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Хулиана Альвареса в 60 млн евро.