Бывший защитник «Тоттенхэма»: «Ситуация с Льорисом кажется мне очень странной»

Экс-игрок «Тоттенхэма» Алан Хаттон высказался о положении голкипера Уго Льориса.

36-летний француз был исключён из состава «шпор» и выставлен на трансфер, но так и не нашёл себе новый клуб, отклонив ряд предложений.

«Я не уверен, что «Тоттенхэм» захочет разорвать его контракт и выплатить остаток зарплаты. Эта ситуация кажется мне очень странной, но я не могу судить, так как не знаю всего, что происходит внутри клуба. Льорис долгое время был капитаном, показывал отличную игру. Посмотрим, что будет дальше», – цитирует Football Insider Хаттона.

Трудовой договор Уго Льориса с лондонским клубом рассчитан до середины следующего года.