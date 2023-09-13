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Саутгейт оценил игру Фодена

13 Сентября 2023 • 02:06 Комментировать
Шотландия
1:3
Англия
окончен

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил полузащитника Фила Фодена.

Футболист «Манчестер Сити» ни разу не появился в стартовом составе «трёх львов» в матче текущей отборочной кампании Евро-2024, ограничиваясь выходами на замену. Во вторник 23-летний игрок получил шанс проявить себя с первых минут в товарищеской встрече с Шотландией (3:1), отметив это событие забитым мячом.

«Я рад за Фила. СМИ постоянно задавали мне вопросы о нём. Сегодня он забил гол и провёл хорошую игру. Отдельного внимания заслуживает его работа без мяча, что часто упускается из виду. Он показал исключительные качества в прессинге и контрпрессинге», – заявил в послематчевом интервью Channel 4 Саутгейт.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Гарет Саутгейт Фил Фоден
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