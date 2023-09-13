Саутгейт – о Магуайре: «Никогда не видел, чтобы к игрокам так относились»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает критику в адрес Гарри Магуайра несправедливой.

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» отметился автоголом в товарищеском матче Англии против Шотландии, выйдя на замену за 22 минуты до этого. Встреча завершилась победой англичан – 3:1.

«Это можно считать следствием неприемлемого отношения к нему в течение длительного времени, – делится мыслями Саутгейт после матча. – Я никогда не видел, чтобы с кем-либо из игроков обращались так, как с Магуайром. Это перешло все границы», – приводит журналист Тим Спайерс слова рулевого «трёх львов».