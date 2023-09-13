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Канселу хочет остаться в «Барселоне» после завершения сезона

13 Сентября 2023 • 00:30 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
16.09 17:00

Правый защитник Жоау Канселу хотел бы связать своё будущее с «Барселоной».

Португалец присоединился к «сине-гранатовым» 1 сентября, перебравшись из «Манчестер Сити» на правах аренды, рассчитанной до завершения кампании. Сделка не предусматривает опцию выкупа, однако сам Канселу, по информации инсайдера Фабрицио Романо, надеется остаться в «Барселоне» на постоянной основе. Игроку нравится в каталонском клубе.

Контракт Жоау Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость латераля, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 50 млн евро.

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Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу
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