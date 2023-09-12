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Филлипс провёл равное количество матчей в старте за сборную Англии и «Манчестер Сити» с 2022 года

12 Сентября 2023 • 23:10 Комментировать
Шотландия
1:3
Англия
1 5.40 X 3.65 2 1.75
2-й тайм

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс гораздо более востребован в национальной команде.

27-летний хавбек вышел с первых минут в товарищеской встрече со сборной Шотландии. Как отмечает Opta, для Филлипса это четвёртый выход в старте сборной Англии с момента перехода из «Лидса» в «Манчестер Сити» в 2022 году – в основе «горожан» игрок также появлялся лишь четырежды за всё это время.

Напомним, что манчестерский гранд приобрёл Кэлвина Филлипса в июле 2022 года за 49 млн евро. Футболист сыграл в общей сложности 22 матча за коллектив Хосепа Гвардиолы во всех соревнованиях, в 18 случаях выйдя на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Кэлвин Филлипс
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