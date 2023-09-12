Филлипс провёл равное количество матчей в старте за сборную Англии и «Манчестер Сити» с 2022 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс гораздо более востребован в национальной команде.

27-летний хавбек вышел с первых минут в товарищеской встрече со сборной Шотландии. Как отмечает Opta, для Филлипса это четвёртый выход в старте сборной Англии с момента перехода из «Лидса» в «Манчестер Сити» в 2022 году – в основе «горожан» игрок также появлялся лишь четырежды за всё это время.

Напомним, что манчестерский гранд приобрёл Кэлвина Филлипса в июле 2022 года за 49 млн евро. Футболист сыграл в общей сложности 22 матча за коллектив Хосепа Гвардиолы во всех соревнованиях, в 18 случаях выйдя на замену.