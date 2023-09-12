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Гвардиол рассказал, что делает «Манчестер Сити» особенной командой

12 Сентября 2023 • 22:28 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
16.09 17:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о сильных сторонах своей команды.

21-летний футболист оказался в стане «горожан» в начале августа, перебравшись из «РБ Лейпцига». По словам хорвата, в команде Хосепа Гвардиолы к игрокам предъявляются особые требования при владении мячом: «Самое главное, что я смог привнести в свою игру за последнее время, – спокойствие на мяче. От меня требуется совершать проходы вперёд, не забывая про оборонительные обязанности. «Манчестер Сити» всегда спокоен, когда владеет мячом, никто из игроков не боится давления. Это то, что делает команду особенной», – приводит Sport Witness слова Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Йошко Гвардиол
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