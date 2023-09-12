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«Манчестер Сити» готовит 80 млн евро на зимний трансфер звезды Бундеслиги слухи

12 Сентября 2023 • 20:46 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц остаётся на радарах у топ-клубов.

20-летний футболист мог пополнить ряды «горожан» в минувшее трансферное окно, однако «Байер» наотрез отказался рассматривать возможность продажи восходящей звезды. По данным журналиста Экрема Конура, «Манчестер Сити» планирует предпринять новую попытку подписания Вирца в январе – английский гранд готов предложить порядка 80 млн евро за атакующего хавбека. В числе основных претендентов на немецкого игрока также значатся мадридский «Реал» и «ПСЖ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Флориана Вирца в 85 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Флориан Вирц Байер трансферы футбола - зима 2024
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