Полузащитник «Байера» Флориан Вирц остаётся на радарах у топ-клубов.

20-летний футболист мог пополнить ряды «горожан» в минувшее трансферное окно, однако «Байер» наотрез отказался рассматривать возможность продажи восходящей звезды. По данным журналиста Экрема Конура, «Манчестер Сити» планирует предпринять новую попытку подписания Вирца в январе – английский гранд готов предложить порядка 80 млн евро за атакующего хавбека. В числе основных претендентов на немецкого игрока также значатся мадридский «Реал» и «ПСЖ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Флориана Вирца в 85 млн евро.