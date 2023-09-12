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Защитник «Челси» может уйти в турецкий клуб

12 Сентября 2023 • 19:47 Комментировать

24-летний игрок обороны лондонского «Челси» Маланг Сарр близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Турции. По информации Football Insider, на футболиста из этой страны претендуют сразу несколько клубов.

Напомним, что прошлый сезон Сарр провёл во французской Лиге 1 в составе «Монако». Монегаски решили не выкупать игрока у «синих» по окончании сезона.

Как добавляет источник, Сарр уже точно не входит в планы на сезон главного тренера «синих» Маурисио Почеттино.

Всего Сарр с момента перехода в «Челси» в 2020 году провёл за клуб 21 официальную игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Маланг Сарр
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