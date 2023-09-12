​Постекоглу – о Ромеро: «Не стану спорить с Месси»

Звёздный Лионель Месси назвал Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире на текущий момент. Комментарий на этот счёт дал Анге Постекоглу, который работает с Ромеро в «Тоттенхэме».

«Я не стану спорить с Месси. Я вам скажу, что не хотел бы играть против Ромеро. Большинству ребят не нравится играть против него на тренировках. Он всегда борется, будь то тренировка или игра, и мне это в нём нравится», - сказал Постекоглу talkSPORT.

Ближайший матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Шеффилд Юнайтед» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.