​Мойес дал понять, что Лингард может подписать контракт с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес ответил на вопрос о Джесси Лингарде. 30-летний полузащитник тренируется с командой, пребывая в статусе свободного агента.

«Джесси тренировался с нами в течение трёх недель, и за это время он прибавил. Он действительно в хорошей форме. Я хочу дать ему возможность набрать оптимальные кондиции и посмотреть, как он себя чувствует. Пока что никаких новостей нет», - сказал Мойес talkSPORT.

Джесси Лингард стал свободным агентом после того, как его контракт с «Ноттингем Форест» истёк по завершению сезона 2022/2023.

Напомним, что в 2021 году Лингард играл за «Вест Хэм» на правах аренды.