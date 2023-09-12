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​Мойес дал понять, что Лингард может подписать контракт с «Вест Хэмом»

12 Сентября 2023 • 15:52 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
16.09 17:00

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес ответил на вопрос о Джесси Лингарде. 30-летний полузащитник тренируется с командой, пребывая в статусе свободного агента.

«Джесси тренировался с нами в течение трёх недель, и за это время он прибавил. Он действительно в хорошей форме. Я хочу дать ему возможность набрать оптимальные кондиции и посмотреть, как он себя чувствует. Пока что никаких новостей нет», - сказал Мойес talkSPORT.

Джесси Лингард стал свободным агентом после того, как его контракт с «Ноттингем Форест» истёк по завершению сезона 2022/2023.

Напомним, что в 2021 году Лингард играл за «Вест Хэм» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Джесси Лингард
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