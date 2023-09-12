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​Чалоба не входит в планы Почеттино

12 Сентября 2023 • 15:21 Комментировать

Защитник «Челси» Трево Чалоба не входит в планы главного тренера команды Маурисио Почеттино. Как сообщает Evening Standard, после возвращения в строй в конце сентября Чалоба вряд ли будет иметь значимую роль в команде.

В летнее трансферное окно «Челси» пытался расстаться с игроком, но Чалоба остался. В числе клубов, с которыми связывали 24-летнего футболиста, была «Бавария». Источник отмечает, что мюнхенцы могут попытаться подписать Трево в зимнее трансферное окно.

Трево Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро.

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Челси Бавария Трево Чалоба трансферы футбола - зима 2024
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