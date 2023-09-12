Гвардиола, Клопп или Моуринью: назван лидер по тратам на трансферы среди тренеров

Эксперты Transfermarkt назвали топ-10 футбольных тренеров, больше всех потративших денег на трансферы игроков. Первую строчку занял нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Испанец потратил на покупку игроков более двух миллиардов евро.

На второй позиции расположился главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. На трансферы «Особенного» был потрачен 1,86 млрд евро. Топ-3 замкнул рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти – 1,62 млрд.

В десятку также попали: Массимилиано Аллегри (1,4 млрд), Диего Симеоне (1,21), Мануэль Пеллегрини (1,2), Томас Тухель (1,19), Антонио Конте (1,17), Маурисио Почеттино (1,15) и Юрген Клопп (1,13).