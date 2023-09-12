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«Барселона» выбирает между Силвой и Ольмо

12 Сентября 2023 • 10:58 Комментировать

В сфере интересов каталонской «Барселоны» находятся два топовых полузащитника. По данным Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» рассматривают кандидатуры Бернарду Силвы («Манчестер Сити») и Даниэля Ольмо («РБ Лейпциг»).

По сведениям журналистов, чемпион Испании готов подписать одного из вышеназванных игроков в следующем году, выплатив его клаузулу. Трансферная стоимость Ольмо оценивается в 40 миллионов евро, а Силвы в два раза больше – 80 млн.

«Барселона» стала чемпионом в прошлом сезоне Ла Лиги. В новом розыгрыше турнира подопечные Хави Эрнандеса занимают третье место после четырех туров.

«Барселона» может потерять звёздного нападающего зимой

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Евро-Футбол.Ру,
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