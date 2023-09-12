Английский суперклуб выбирает между Мбаппе и Винисиусом

«Ливерпуль» готовится к серьезной работе в следующее летнее трансферное окно. Мерсисайдский гранд планирует подписать нового нападающего, который будет призван заменить на острие атаки египтянина Мохамеда Салаха.

По сведениям Todofichajes, в шорт-листе «красных» находятся два звездных нападающих. Речь идет о французе Килиане Мбаппе («ПСЖ») и бразильце Винисиусе Жуниоре («Реал»). «Ливерпуль» намерен купить одного из этих футболистов на замену Салаху.

Мбаппе может достаться английскому клубу бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в следующем году. Что касается Винисиуса, то за бразильца придется выложить солидную компенсацию. Его стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

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