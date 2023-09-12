Бывший игрок «Барселоны» Гомеш может перейти в турецкий клуб

«Фенербахче» проявляет интерес к полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

По сведениям источника, турецкий клуб намерен оформить сделку по трансферу 30-летнего португальца до 15 сентября.

Напомним, прошлый сезон Гомеш провёл в «Лилле» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 26 матчах французской Лиги 1, забил три гола и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает португальца в 16 миллионов евро.

Отметим, что «Эвертону» Гомеш принадлежит с лета 2019 года. Ранее он выступал за «Барселону» «Валенсию» и «Бенфику».