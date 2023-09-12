Куман высказался о проблемах Гакпо в «Ливерпуле»

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о карьере нападающего Коди Гакпо в английском «Ливерпуле».

«Нужно понимать, что это еще молодой футболист. Ему необходимо время для полной адаптации к чемпионату Англии, ведь это совершенно другой уровень. Там интенсивность футбола намного выше, чем в Нидерландах. Коди еще молод и будет учиться. Он станет лучше. У этого парня большое будущее», - передает слова специалиста Liverpool Echo.

Гакпо присоединился к «Ливерпулю» в январе текущего года. Срок трудового договора между игроком и «красными» рассчитан до лета 2028 года.