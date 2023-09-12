Саутгейт высказал мнение об украинце Мудрике

Рулевой национальной команды Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об атакующем полузащитнике сборной Украины и лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.

«Многие тренеры понимают, что у Мудрика огромный потенциал, несмотря на все проблемы, с которыми он столкнулся. «Челси» нужно работать над тем, чтобы полностью раскрыть этого игрока. С ним нужно работать, и тогда он сможет достичь вершины», - передает слова специалиста Goal.com.

Мудрик перешел в «Челси» прошлой зимой за 70 миллионов евро. В этом сезоне украинец сыграл три матча за «пенсионеров», не отметившись голевыми действиями.