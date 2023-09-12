Маттеус высказался о приглашении Клоппа в сборную Германии

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о претендентах на пост главного тренера сборной Германии.

«Среди кандидатов на пост наставника «бундестим» называются Зоммер и Клопп. У меня вопрос: готов ли Юрген покинуть «Ливерпуль» и вывести сборную из этой ямы?

В данный момент доступен Нагельсманн, однако пока непонятно, готов ли он к такой работе», - приводит слова Лотара Sky Sports.

В последнем товарищеском поединке сборная Германии потерпела крупное поражение от Японии со счетом 1:4. После этого провала с поста рулевого команды был уволен Ханс-Дитер Флик.