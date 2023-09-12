Бэйл объяснил, почему не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Валлиец Гарет Бэйл, завершивший игровую карьеру, рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» на старте своей карьеры.

«Я тогда решил отказаться от предложения «Юнайтед» и перешел в лондонский «Тоттенхэм». В тот момент «МЮ» доминировал в АПЛ, выигрывал много трофеев и обладал лучшими игроками и тренером. Это было бы самым легким решением, перейти туда. Но я хотел, прежде всего, играть в футбол. Поэтому выбрал «Тоттенхэм», где мог прогрессировать и чаще выходить на поле», - цитирует Гарета Manchester Evening News.

За свою карьеру Бэйл поиграл в «Саутгемптоне», «Тоттенхэме», мадридском «Реале» и «Лос-Анджелесе».