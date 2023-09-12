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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звёздный игрок «Манчестер Юнайтед» потерял мотивацию

12 Сентября 2023 • 08:27 Комментировать

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо поделился мнением о нынешнем положении атакующего полузащитника Джедона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«Санчо понимает, что главный тренер тен Хаг не видит его в стартовом составе команды. Поэтому он потерял мотивацию. Такое случается в футболе, это нормально», - рассказал Романо в своих социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что между футболистом и тренером возникли разногласия. В ближайшие дни Джедон и тен Хаг проведут личную беседу.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Санчо провел три поединка, не отметившись голевыми действиями.

Санчо может сменить «Манчестер Юнайтед» на немецкий топ-клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо Джедон Санчо
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