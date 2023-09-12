«Манчестер Юнайтед» может подписать нового игрока из-за проблем с Антони и Санчо

Экс-футболист нидерландского ПСВ Анвар Эль-Гази, который находится сейчас в статусе свободного агента, может перебраться на Туманный Альбион, об этом рапортует Daily Mail.

Как стало известно источнику, в услугах 28-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотят подписать Анвара из-за проблемных ситуаций с Джедоном Санчо и Антони. Кроме «красных дьяволов», интерес к Эль-Гази проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии.

28-летний полузащитник сыграл в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов 23 поединка за команду из Эйндховена. Анвар записал на свой счет восемь забитых мячей.