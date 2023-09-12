«Арсенал» назвал новую трансферную цель

Перспективный ивуарийский защитник Усман Диоманде, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», может продолжить карьеру в английском топ-клубе. Об этом рапортуют журналисты Record.

Согласно данным источника, в подписании 19-летнего ивуарийца заинтересован лондонский «Арсенал». Минувшим летом «канониры» предлагали за футболиста 35 миллионов евро, однако получили отказ от португальской стороны. Лондонцы готовы продолжить переговоры по окончании текущего сезона.

В прошлой кампании Диоманде принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и результативный пас.