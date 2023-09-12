​«Брайтон» преподнёс Митоме Porsche - но лишь на тридцать дней

В «Брайтоне» выбрали игрока августа - и им стал японец Каору Митома. Удивило поклонников, однако, не это, а то, что Митоме одновременно с признанием вручили ключи от новенького Porsche, чего себе не позволяют даже гранды АПЛ.

Однако вскоре выяснилось следующее - «Брайтон» заключил соглашение с немецким автопроизводителем, который предоставил машину, но не в постоянное, а временное пользование. Митома покатается на ней месяц, после чего передаст новому «лучшему игроку месяца».

Впрочем, ничто не мешает трудолюбивому японцу на славу потрудиться и на этот раз, снова стать игроком месяца и сохранить за собой автомобиль еще на 30 дней.