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​«Брайтон» преподнёс Митоме Porsche - но лишь на тридцать дней

12 Сентября 2023 • 03:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

В «Брайтоне» выбрали игрока августа - и им стал японец Каору Митома. Удивило поклонников, однако, не это, а то, что Митоме одновременно с признанием вручили ключи от новенького Porsche, чего себе не позволяют даже гранды АПЛ.

Однако вскоре выяснилось следующее - «Брайтон» заключил соглашение с немецким автопроизводителем, который предоставил машину, но не в постоянное, а временное пользование. Митома покатается на ней месяц, после чего передаст новому «лучшему игроку месяца».

Впрочем, ничто не мешает трудолюбивому японцу на славу потрудиться и на этот раз, снова стать игроком месяца и сохранить за собой автомобиль еще на 30 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Каору Митома
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