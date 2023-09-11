Без Тимбера, но с Соарешем: «Арсенал» представил заявку на Лигу чемпионов

Лондонский «Арсенал» в понедельник вечером официально представил заявку на Лигу чемпионов. В неё вошли 25 футболистов.
Вратари: Ремсдейл, Райя, Хиллсон;
Защитники: Соареш, Соуза, Зинченко, Томиясу, Уайт, Кивёр, Габриэль дос Сантос, Салиба;
Полузащитники: Парти, Жоржиньо, Райс, Эльнени, Эдегор, Хаверц, Виейра, Смит-Роу;
Нападающие: Троссар, Сака, Мартинелли, Нельсон, Нкетиа, Жезус.
Отметим, что в заявку не попал получивший тяжелую травму Юррьен Тимбер. Но вошёл португальский защитник Седрик Соареш, пока ещё не игравший в этом сезоне.
В рамках группового этапа «канониры» сыграют против «Севильи», ПСВ и «Ланса».
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