Без Тимбера, но с Соарешем: «Арсенал» представил заявку на Лигу чемпионов

Лондонский «Арсенал» в понедельник вечером официально представил заявку на Лигу чемпионов. В неё вошли 25 футболистов.

Вратари: Ремсдейл, Райя, Хиллсон;

Защитники: Соареш, Соуза, Зинченко, Томиясу, Уайт, Кивёр, Габриэль дос Сантос, Салиба;

Полузащитники: Парти, Жоржиньо, Райс, Эльнени, Эдегор, Хаверц, Виейра, Смит-Роу;

Нападающие: Троссар, Сака, Мартинелли, Нельсон, Нкетиа, Жезус.

Отметим, что в заявку не попал получивший тяжелую травму Юррьен Тимбер. Но вошёл португальский защитник Седрик Соареш, пока ещё не игравший в этом сезоне.

В рамках группового этапа «канониры» сыграют против «Севильи», ПСВ и «Ланса».