Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Шон Дайч больше не рассчитывает на украинского левого защитника Виталия Миколенко в основном составе. Об этом на своих страницах рапортует Goodison News.

Отмечается, что главный тренер аутсайдера АПЛ разочаровался в футболисте и предпочитает заменять его даже ветераном английского футбола в лице Эшли Янга. Также вместо Миколенко на поле периодически выходит номинально правый защитник клуба, шотландец Нэйтан Паттерсон.

Отметим, что в этом сезоне у 24-летнего украинца лишь один выход на поле за «ирисок» - и тот случился в матче Кубка лиги.

В составе «Эвертона» воспитанник киевского «Динамо» выступает с зимы 2022 года.