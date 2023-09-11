​Райс: «Артета сыграл ключевую роль в моём выборе в пользу «Арсенала»

В летнее трансферное окно полузащитник Деклан Райс перебрался из «Вест Хэма» в «Арсенал». Талантливый 24-летний футболист дал комментарий по поводу выбора клуба.

«Артета сыграл ключевую роль в моём выборе в пользу «Арсенала». Когда я встретил его, то понял, что это тот, с кем я хочу работать в следующей части своей карьеры. Меня зацепило то, как он говорил, его аура, то, как он видит игру. Я очень доволен своим решением. Здесь я чувствую себя как дома», - сказал Райс в интервью для Channel 4 Sport.

В сезоне 2023/2024 Деклан Райс провёл пять матчей, в которых записал на свой счёт один гол.