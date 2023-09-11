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Клопп намерен отказать сборной Германии в случае предложения стать её тренером слухи

11 Сентября 2023 • 17:41 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен отказать сборной Германии, если ему предложат занять пост её главного тренера. Об этом сообщает на своих веб-страницах Daily Mail.

Причина потенциального отказа Клоппа проста – тренер уважает свои контрактные обязательства перед «Ливерпулем», в котором он трудится уже восемь лет. А контракт специалиста с «красными» действует ещё целых три года – до лета 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в сборной Германии не прочь заменить Клоппом уволенного ранее Ханса-Дитера Флика.

До Евро-2024, на котором «бундестим» будет хозяйкой, остаётся девять месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Германии Юрген Клопп
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