Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен отказать сборной Германии, если ему предложат занять пост её главного тренера. Об этом сообщает на своих веб-страницах Daily Mail.

Причина потенциального отказа Клоппа проста – тренер уважает свои контрактные обязательства перед «Ливерпулем», в котором он трудится уже восемь лет. А контракт специалиста с «красными» действует ещё целых три года – до лета 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в сборной Германии не прочь заменить Клоппом уволенного ранее Ханса-Дитера Флика.

До Евро-2024, на котором «бундестим» будет хозяйкой, остаётся девять месяцев.