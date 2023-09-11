​Хынмин Сон отказался делать селфи на iPhone

В социальных сетях распространилось видео, на котором болельщица просит капитана «Тоттенхэма» Хынмин Сона сделать совместное фото. Учитывая разницу в росте, было бы удобно, чтобы телефон в руках держал футболист, но он вежливо отказался. Вместо этого Сон предложил сделать селфи на свой телефон.

Дело в том, что Сон имеет спонсорский контракт с компанией Samsung. По его условиям корейскому футболисту запрещено использовать технику других брендов. Девушка является обладательницей iPhone, поэтому игроку «Тоттенхэма» пришлось отказаться брать телефон в руки.

«Тоттенхэм» в четырёх стартовых турах АПЛ набрал 10 очков из 12.