Оби Микель — о кризисе «Челси»: «Им стоит вернуть нас обратно»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микель поделился мнением о текущем кризисе лондонского клуба.

Напомним, что после четырёх туров АПЛ «синие» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка. Отметим, что и прошлый розыгрыш чемпионата Англии «Челси» завершил на 12-й строчке. В последний раз лондонцы становились чемпионами в 2017 году.

«Им стоит вернуть нас обратно. Шучу, с командой всё в порядке — ей просто нужно дать время, чтобы сыграться», — сказал Оби Микель.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 17 сентября против «Борнмута». Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.