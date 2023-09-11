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​У защитника «Арсенала» Габриэля не выявили травмы

11 Сентября 2023 • 15:51 Комментировать

В дебютном матче за сборную Бразилии защитник Габриэль Магальянс был заменён в концовке. Оказавшись на скамейке, футболист прикладывал лёд к области колена. К счастью, обследование не выявило у Габриэля каких-либо травм. В воскресенье 25-летний защитник тренировался с национальной командой, сообщает Evening Standard. Это хорошая новость для лондонского «Арсенала», за который выступает Габриэль.

В среду рано утром, если говорить о московском времени, сборная Бразилии во втором туре отбора на чемпионат мира – 2026 сыграет против Перу. Судя по всему, Габриэль сможет выйти на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Арсенал Лондон Габриэль Магальянс
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