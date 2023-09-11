Центральный защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл может дебютировать за сборную Англии уже в ближайшем матче против Шотландии, который состоится во вторник. Об этом сообщает журналист Роб Дорсетт.

Напомним, Колвилл начал сезон в качестве основного центрального защитника «Челси», за счёт чего получил вызов в сборную Англии. В матче против Украины футболист не появился на поле, но у него есть хорошие шансы дебютировать за «трёх львов» в игре с Шотландией.

Летом Колвилл продлил свой контракт с лондонским «Челси», хотя имел предложения от других клубов из Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль».