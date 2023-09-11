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​Хулиан Альварес в 11 лет проходил просмотр в «Реале»

11 Сентября 2023 • 15:36 Комментировать

Поговаривают, что трансферной целью «Реала» стал нападающий Хулиан Альварес из «Манчестер Сити». В Мадриде якобы рассматривают 23-летнего аргентинца как план Б на случай неудачи с приглашением Килиана Мбаппе.

Как сообщает TyC Sports, в возрасте 11 лет Альварес проходил в «Реале» просмотр. Тем не менее, мадридцы не взяли игрока в академию из-за своей политики подписывать игроков только после 13 лет.

За «Манчестер Сити» Хулиан Альварес провёл 55 официальных матчей. В них аргентинец забил 19 голов и отдал шесть результативных передач на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает Альвареса в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хулиан Альварес
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