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​«Манчестер Сити» придумал план, чтобы Холанн не поехал в «Реал» слухи

11 Сентября 2023 • 15:07 Комментировать (2)

Похоже, следующим летом «Реал» будет нацелен на подписание статусного игрока в линию нападения. Мадридский гранд слухи то и дело связывают с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Впрочем, на «Сантьяго Бернабеу» рассматривают и других кандидатов.

«Манчестер Сити» со своей стороны рассчитывает сохранить Холанна в составе. Как сообщает TodoFichaes, чемпионы Англии даже придумали план, который, по их мнению, поспособствует решению этой задачи. Так, «горожане» будут готовы «принести в жертву» другого нападающего – Хулиана Альвареса. Именно этого игрока «Сити» готов продать «Реалу» следующим летом.

Отмечается, что в «Реале» считают 23-летнего Альвареса привлекательным кандидатом. «Сливочные» могут подписать чемпиона мира за 60 миллионов евро плюс бонусы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2024
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Комментарии (2)
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Greatest Of All Time
11 Сентября 2023 в 15:36
Ахахах Реал соглашайся
Misha_diablo_football
11 Сентября 2023 в 15:21
Альварес и Холанд совсем разноплановые игроки нельзя их заменить друг другом...
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