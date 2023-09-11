Похоже, следующим летом «Реал» будет нацелен на подписание статусного игрока в линию нападения. Мадридский гранд слухи то и дело связывают с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Впрочем, на «Сантьяго Бернабеу» рассматривают и других кандидатов.

«Манчестер Сити» со своей стороны рассчитывает сохранить Холанна в составе. Как сообщает TodoFichaes, чемпионы Англии даже придумали план, который, по их мнению, поспособствует решению этой задачи. Так, «горожане» будут готовы «принести в жертву» другого нападающего – Хулиана Альвареса. Именно этого игрока «Сити» готов продать «Реалу» следующим летом.

Отмечается, что в «Реале» считают 23-летнего Альвареса привлекательным кандидатом. «Сливочные» могут подписать чемпиона мира за 60 миллионов евро плюс бонусы.