Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Угочукву: «Я никогда не обсуждал аренду в «Страсбург»

11 Сентября 2023 • 14:48 Комментировать
Борнмут
...
Челси
17.09 16:00

Опорный полузащитник «Челси» Лесли Угочукву признался, что летом не рассматривал вариант с уходом в аренду в «Страсбург». Напомним, после трансфера француза из «Ренна» ходили слухи, что руководство «Челси» хочет отправить 19-летнего футболиста на сезон в «Страсбург».

«Я никогда не обсуждал аренду в «Страсбург». Конечно, мне приходилось слышать эти слухи, но это никогда не было темой для обсуждения. Идея заключалась в том, чтобы показать себя на предсезонке. Я надеялся, что если понадоблюсь тренеру, то смогу остаться в «Челси» на весь сезон», – цитирует Угочукву журналист Саймон Филлипс.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Страсбург Лесли Угочукву
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
15:36 · Англия. Премьер-лига
​Хулиан Альварес в 11 лет проходил просмотр в «Реале»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Угочукву: «Я никогда не обсуждал аренду в «Страсбург»
13:19 · Англия. Премьер-лига
Месси назвал лучшего защитника мира 2
13:08 · Англия. Премьер-лига
Исполнительный директор «Манчестер Сити» Сориано: «Гвардиола – гений»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Лавия пропустит около 6 недель из-за травмы
12:46 · Англия. Премьер-лига
Лавия проходит обследование после травмы колена
12:23 · Англия. Премьер-лига
Угочукву: «Я не боюсь конкуренции»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» восхищается Боуэном, игрок находится в шорт-листе Клоппа
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» никогда не вёл продвинутых переговоров по трансферу Шерки
10:49 · Англия. Премьер-лига
Кепа хочет покинуть «Челси» следующим летом, даже если «Реал» его не выкупит
10:35 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья понимает, что Почеттино на него не рассчитывает
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на 16-летнего хорватского таланта
10:19 · Англия. Премьер-лига
Фати: «Хочу помочь «Брайтону» снова попасть в еврокубки»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Первый день в «Арсенале» прошёл для меня нервно»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Кэхилл: «Игрокам «Челси» нужно время, чтобы привыкнуть к чемпионату и получить опыт»
Все новости
Рекомендуем