Угочукву: «Я никогда не обсуждал аренду в «Страсбург»

Опорный полузащитник «Челси» Лесли Угочукву признался, что летом не рассматривал вариант с уходом в аренду в «Страсбург». Напомним, после трансфера француза из «Ренна» ходили слухи, что руководство «Челси» хочет отправить 19-летнего футболиста на сезон в «Страсбург».

«Я никогда не обсуждал аренду в «Страсбург». Конечно, мне приходилось слышать эти слухи, но это никогда не было темой для обсуждения. Идея заключалась в том, чтобы показать себя на предсезонке. Я надеялся, что если понадоблюсь тренеру, то смогу остаться в «Челси» на весь сезон», – цитирует Угочукву журналист Саймон Филлипс.