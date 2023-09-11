Месси назвал лучшего защитника мира

Звездный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кого считает лучшим защитником мира. Его выбор пал на соотечественника Кристиана Ромеро, выступающего на клубном уровне за лондонский «Тоттенхэм».

«Ромеро для меня является лучшим защитником мирового футбола. Он потрясающе сыграл против Эквадора. Кристиан - лучший футболист матча», - рассказал 36-летний форвард в беседе с Telemundo.

На днях сборная Аргентины провела матч квалификационного раунда ЧМ-2026 против Эквадора. Действующие чемпионы мира победили со счетом 1:0. Единственный гол забил Месси.

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