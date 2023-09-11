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Исполнительный директор «Манчестер Сити» Сориано: «Гвардиола – гений»

11 Сентября 2023 • 13:08 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
16.09 17:00

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано высказался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле. Напомним, испанский специалист возглавляет «горожан» с лета 2016 года. С тех пор «Манчестер Сити» выиграл все возможные трофеи, за исключением клубного чемпионата мира, в котором команда примет участие зимой.

«Гвардиола – гений. Он всегда приходит на работу первым и уходит последним. Иногда он смотрится одержимым, поэтому когда мы проигрываем, с ним бывает тяжело разговаривать. Хосеп очень креативный тренер, который всегда хочет побеждать. Это вдохновляет игроков», – цитирует Сориано официальный сайт «Манчестер Сити».

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Хосеп Гвардиола Ферран Сориано
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