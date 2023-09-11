Лавия пропустит около 6 недель из-за травмы

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия не сможет помочь своей команде в ближайшие 6 недель. По информации от журналиста Адриана Каджумбы, именно столько времени бельгиец будет вынужден пропустить из-за травмы колена.

Результаты обследования показали, что травма Лавии оказалась не такой серьёзной, насколько опасался медицинский штаб «Челси». Напомним, 19-летний бельгиец до сих пор ещё не дебютировал за «пенсионеров» после своего трансфера за 60 миллионов евро из «Саутгемптона».

Лавия ранее числился в академии «Манчестер Сити», где не получил шанса попасть в первую команду. Ради перехода в «Челси» Ромео отказался от варианта с «Ливерпулем».