«Реал» выбрал нападающего, которого купит вместо Мбаппе

В мадридском «Реале» обозначили игрока, который будет куплен на место нападающего в случае срыва трансфера Килиана Мбаппе. Испанцы летом вели переговоры с 24-летним французом, однако он решил в очередной раз остаться на родине.

По данным Sky Sports, в «королевском» клубе начали сомневаться в сделке по Мбаппе. Если трансфер окончательно сорвется, «сливочные» бросят все силы на подписание нападающего сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

23-летний аргентинец связан контрактом с английским топ-клубом до лета 2028 года. Трансферная стоимость чемпиона мира оценивается в 60 миллионов евро.

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