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Лавия проходит обследование после травмы колена

11 Сентября 2023 • 12:46 Комментировать
Борнмут
...
Челси
17.09 16:00

Новичок «Челси» Ромео Лавия проходит очередное обследование после того, как получил травму колена. По информации от журналиста Низара Кинселлы, по результатам осмотра будет понятно, сколько времени бельгиец будет вынужден пропустить.

Напомним, Лавия до сих пор не дебютировал за «Челси» после своего трансфера из «Саутгемптона» за 60 миллионов евро. Игрок набирал форму, а во время одной из тренировок получил травму колена.

Ранее сообщалось, что Лавия рискует пропустить из-за своего повреждения несколько месяцев. «Челси» опасается, что бельгиец действительно может пропустить внушительный срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромео Лавия
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