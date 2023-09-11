Угочукву: «Я не боюсь конкуренции»

Полузащитник «Челси» Лесли Угочукву дал понять, что не боится конкуренции с другими хавбеками команды Маурисио Почеттино. Напомним, француз перебрался в стан «пенсионеров» минувшим летом из «Ренна». Вслед за ним команда приобрела Мойзеса Кайседо и Ромео Лавию.

«Лично я никогда не боялся конкуренции, сейчас могу сказать то же самое. Я учусь у очень хороших игроков: Энцо Фернандеса, Мойсеса Кайседо и Ромео Лавии, который находится в том же возрасте, что и я. Лишь от меня зависит то, сколько игровых минут я смогу получить», – цитирует Угочукву журналист Саймон Филлипс.

19-летний Угочукву дважды выходил на замену в новом розыгрыше Английской премьер-лиги.