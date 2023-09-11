«Челси» никогда не вёл продвинутых переговоров по трансферу Шерки

«Челси» не приближался к трансферу полузащитника «Лиона» Райана Шерки. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» не дошли до продвинутой стадии переговоров по трансферу молодого хавбека.

Напомним, летом пресса неоднократно связывала Шерки с переходом в «Челси». Вероятность сделки сохранялась и в последние дни трансферного окна, но некоторые источники сообщили, что представителям «Челси» не нравится характер игрока.

Романо добавляет, что в трансфере Шерки были заинтересованы два других английских клуба, но «Лион» ответил отказом. В первых четырёх турах нового розыгрыша Лиги 1 Шерки не отметился ни одним результативным действием.