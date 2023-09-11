Кепа хочет покинуть «Челси» следующим летом, даже если «Реал» его не выкупит

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага не намерен возвращаться после аренды в лондонский «Челси». По информации от журналиста Бена Джейкобса, футболист и сам клуб планируют прекратить сотрудничество следующим летом.

Кепа понимает, что руководство «Челси» относится к нему не лучшим образом. Аррисабалага получает большую зарплату и не собирается её понижать. Даже если мадридский «Реал» не выкупит испанца после аренды, вратарь не хотел бы возвращаться в «Челси».

Напомним, перед трансфером в «Реал» Кепа мог оказаться в «Баварии», но голкипер в итоге решил отказать мюнхенскому клубу.