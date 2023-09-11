Кукурелья понимает, что Почеттино на него не рассчитывает

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья понимает, что главный тренер Маурисио Почеттино не рассчитывает на него. Как сообщает инсайдер Пол Браун, испанец был готов уйти в летнее трансферное окно, но в итоге решил остаться и бороться за место в стартовом составе после того, как оценил все варианты для продолжения карьеры.

Напомним, Кукурелья в последние дни трансферного окна мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Тем не менее, манкунианцы хотели включить в сделку возможность прекращения аренды в январе, на что не пошёл «Челси».

Летом 2022 года «синие» заплатили «Брайтону» за Кукурелью 67 миллионов евро.