Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кукурелья понимает, что Почеттино на него не рассчитывает

11 Сентября 2023 • 10:35 Комментировать
Борнмут
...
Челси
17.09 16:00

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья понимает, что главный тренер Маурисио Почеттино не рассчитывает на него. Как сообщает инсайдер Пол Браун, испанец был готов уйти в летнее трансферное окно, но в итоге решил остаться и бороться за место в стартовом составе после того, как оценил все варианты для продолжения карьеры.

Напомним, Кукурелья в последние дни трансферного окна мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Тем не менее, манкунианцы хотели включить в сделку возможность прекращения аренды в январе, на что не пошёл «Челси».

Летом 2022 года «синие» заплатили «Брайтону» за Кукурелью 67 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Марк Кукурелья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
13:19 · Англия. Премьер-лига
Месси назвал лучшего защитника мира
13:08 · Англия. Премьер-лига
Исполнительный директор «Манчестер Сити» Сориано: «Гвардиола – гений»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Лавия пропустит около 6 недель из-за травмы
12:46 · Англия. Премьер-лига
Лавия проходит обследование после травмы колена
12:23 · Англия. Премьер-лига
Угочукву: «Я не боюсь конкуренции»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» восхищается Боуэном, игрок находится в шорт-листе Клоппа
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» никогда не вёл продвинутых переговоров по трансферу Шерки
10:49 · Англия. Премьер-лига
Кепа хочет покинуть «Челси» следующим летом, даже если «Реал» его не выкупит
10:35 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья понимает, что Почеттино на него не рассчитывает
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на 16-летнего хорватского таланта
10:19 · Англия. Премьер-лига
Фати: «Хочу помочь «Брайтону» снова попасть в еврокубки»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Первый день в «Арсенале» прошёл для меня нервно»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Кэхилл: «Игрокам «Челси» нужно время, чтобы привыкнуть к чемпионату и получить опыт»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Агент Лукаку рассказал о трудностях, которые возникли при переходе игрока в «Рому»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Месси или Холанн: Агбонлахор выбрал обладателя «Золотого мяча» 1
Все новости
Рекомендуем