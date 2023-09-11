«Тоттенхэм» нацелился на 16-летнего хорватского таланта

Хорватский защитник Лука Вушкович, выступающий у себя на родине за «Хайдук», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Ранее об интересе к Вушковичу заявили «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

16-летний центральный защитник связан контрактными обязательствами с «Хайдуком» до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вушковича в шесть миллионов евро.

После четырех туров АПЛ «шпоры» занимают второе место в таблице.