Фати: «Хочу помочь «Брайтону» снова попасть в еврокубки»

Нападающий «Брайтона» Ансу Фати поделился ожиданиями от сезона, который проведёт в команде Роберто де Дзерби на правах аренды.

«Я хочу провести хороший сезон за «Брайтон». Буду сражаться за команду и постараюсь помочь ей вновь финишировать в еврокубковой зоне. Если мы сможем финишировать в зоне Лиги чемпионов, будет ещё лучше», – цитирует Фати журналист Фабрицио Романо.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ранее заявил, что рассчитывает на возвращение Фати в следующем сезоне. В прошлой кампании Ансу отметился 7 голами и 3 ассистами в чемпионате Испании, что помогло каталонцам выиграть турнир.