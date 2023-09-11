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Фати: «Хочу помочь «Брайтону» снова попасть в еврокубки»

11 Сентября 2023 • 10:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Нападающий «Брайтона» Ансу Фати поделился ожиданиями от сезона, который проведёт в команде Роберто де Дзерби на правах аренды.

«Я хочу провести хороший сезон за «Брайтон». Буду сражаться за команду и постараюсь помочь ей вновь финишировать в еврокубковой зоне. Если мы сможем финишировать в зоне Лиги чемпионов, будет ещё лучше», – цитирует Фати журналист Фабрицио Романо.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ранее заявил, что рассчитывает на возвращение Фати в следующем сезоне. В прошлой кампании Ансу отметился 7 голами и 3 ассистами в чемпионате Испании, что помогло каталонцам выиграть турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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